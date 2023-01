Prima gioia stagionale in Eredivisie per Gaetano Oristanio, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, che ha sbloccato il match tra Volendam e Groningen, vinto dai padroni di casa per 3-2. Si tratta del suo primo gol in 16 presenze, dopo i 7 realizzati lo scorso anno in Eerste Divisie sempre con il Volendam. Maglia da titolare anche, tra i pali della porta della squadra di casa, per Filip Stankovic.