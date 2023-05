Il portiere nerazzurro André Onana analizza così ai microfoni di Sky Sport il match vinto oggi per 2-0 contro il Milan: "Siamo partiti bene, siamo vicini alla finale, ma ancora manca tanto. Sappiamo che giochiamo in casa ma contro una squadra molto forte. Io ho visto bene la squadra, per noi la cosa più importante era vincere. Abbiamo vinto una partita moto importante, ma il Milan resta una grandissima squadra. Dobbiamo essere preparatissimi per il ritorno".

Come gestisci il tempo dei rinvii? A volte guadagni qualche secondo…

"Sono momenti che capitano nel calcio, si cerca di recuperare e rosicchiare qualche secondo, la squadra ha bisogno di tempo. Sono cose che si acquisiscono con l'esperienza, sono contento di averla vinta stasera, c'è ancora tanto in gioco ma possiamo sognare".