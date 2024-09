Andrea Beretta, il capo ultrà dell'Inter fermato mercoledì a Cernusco sul Naviglio per l'omicidio di Antonio Bellocco, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla giudice Lorenza Pasquinelli che lo ha interrogato nel carcere di Opera. Assistito dal difensore, l'avvocato Mirko Perlino, ha preferito non rispondere. La convalida è attesa per domani, al massimo domenica.