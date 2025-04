Quando mancano 301 giorni a Milano-Cortina, Marco Balich, direttore creativo della cerimonia di apertura dei Giochi invernali, ha espresso le sue preoccupazioni per la gestione dei tempi e degli spazi del suo progetto che vedrà la luce a San Siro il 6 febbraio 2026: "Non è lo stadio più facile su cui mettere in scena una cerimonia olimpica, gli ingressi sono molto stretti, ci sono le esigenze di due squadre di calcio (Milan e Inter, ndr) e quindi i tempi di preparazione sono estremamente costretti - le sue parole riporta dal Corriere della Sera -. Avremo lo stadio, ahimè, 12 giorni prima, è una sfida molto difficile per noi rispetto ai due mesi con cui abbiamo avuto il Maracana a Rio o i due mesi e mezzo del Comunale a Torino. Faremo tutto da un’altra parte e poi lo trasferiremo di notte qui".