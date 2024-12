Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Lazio, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, parla ai microfoni di Radio CRC parlando di quelle che sono le squadre più insidiose da sfidare nel campionato italiano: "Ci sono molte squadre contro le quali non è facile giocare. Ogni squadra ha uno stile diverso di gioco. In questa stagione ho giocato contro Inter e Juventus sono state le più complesse. Contro l'Atalanta non ho giocato e non posso dire quanto è stato duro essendo in tribuna, sicuramente sono un'ottima squadra ma è differente dirlo dal campo".