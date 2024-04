Ospite del canale Twitch 'Controcampo', Radja Nainggolan ha tessuto le lodi di Ferland Mendy, raccontando anche un aneddoto risalente alla sua esperienza all'Inter: "Lui meno forte di Theo Hernandez? Io ho lavorato con Pintus, che a Milano era il preparatore atletico di Conte, e mi ha detto che non ha mai visto una roba del genere a livello di forza ed esplosività come Mendy. Lo state sottovalutando, è fortissimo. Non lo noti mai, ma fa sempre la cosa giusta", le parole del Ninja.