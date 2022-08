Anche se si tratta di amichevoli di preparazione, si può tranquillamente affermare che se la Atene nerazzurra forse piange, la Sparta bianconera di certo non può ridere. La Juventus è infatti uscita alquanto malconcia dal test disputato quest'oggi alla Continassa contro l'Atletico Madrid, visto che gli spagnoli hanno avuto la meglio con uno squillante 4-0. La squadra di Diego Pablo Simeone fa praticamente ciò che vuole in campo, trascinata da un Alvaro Morata che si fa ampiamente rimpangere in quello che fino a nemmeno qualche tempo fa era il suo campo di allenamento: l'attaccante spagnolo firma addirittura una tripletta per un punteggio che poteva essere più rotondo visto che Joao Felix si è fatto intercettare un calcio di rigore da Wojciech Szczesny. Di pregevole fattura la seconda rete, realizzata dopo un numero a ubriacare il malcapitato Bremer. A ridosso del novantesimo, Mateus Cunha, servito da Geoffrey Kondogbia un po' a casaccio, trova il poker ribadendo in rete da zero metri.