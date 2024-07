Marcello Montini, presidente dell'Alcione, ha confessato di aver fatto un sogno riguardante anche l'Inter. "Se mi dispiace di non avere il Milan Futuro nel girone A? A me molto. Tempo fa ho sognato che andavamo a vedere una partita io e il co-presidente Giulio Gallazzi ed eravamo all'Arena a giocare contro l'Inter. I sogni non hanno tempo, chissà. Non credo che l'Inter farà l'Under 23 per ora, ma i sogni non hanno tempo. Intanto faremo una grande partita contro l'Atalanta U23 nella prima giornata di C ed è un bell'esordio".