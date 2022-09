Momento difficile per Simone Inzaghi, forse il primo in assoluto da quando allena all'Inter: le scelte nel derby non hanno convinto e la sua squadra mostra evidenti lacune. Claudio Marchisio, dagli studi della 'Domenica Sportiva' su RaiDue, dice la sua in merito alla situazione del tecnico nerazzurro: "Se gli sta sfuggendo di mano la squadra non lo so, siamo solo all'inizio. La cosa che preoccupa molto dell'Inter è il fatto che subisce gol con grande facilità, ma parlando a livello di fase difensiva complessiva. Anche la scelta del ritorno di Romelu Lukaku non so quanto fosse necessaria, forse bisognava cercare attaccanti diversi, più adatti al modo di giocare di Inzaghi. Lukaku fu voluto e plasmato fortemente da Antonio Conte, adesso l'Inter ha tutto un altro meccanismo. Perdere l'anno scorso il campionato in quel modo e vivere un mercato con le continue voci sulla partenza di Milan Skriniar fa pensare che non tutto fosse così fluido nemmeno fuori dal campo".