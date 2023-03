Anche Claudio Marchisio entra nella discussione riguardante la difesa a tre e la sua applicazione nelle gare in Europa. "Alla Juventus abbiamo avuto un'evoluzione nel primo anno di Conte anche per delle assenze e un po' per caratteristiche dei giocatori, con Barzagli, Bonucci e Chiellini. Siamo andati molto bene ma soprattutto in un Europa soffrivamo tantissimo. Abbassarci così tanto ci ha dato delle difficoltà", ha dichiarato a Prime.