La prestazione del Parma nel 2-2 contro l'Inter ha convinto anche Marco Marchionni, ex calciatore gialloblu che nella chiacchierata con Parmalive.com si dice fiducioso sulla salvezza della squadra di Chivu: "Secondo me sarà una salvezza sudata, perché purtroppo anche prima con Pecchia la squadra si riusciva ad esprimere, solo che poi, una volta in vantaggio, si faceva sempre riprendere. Domenica hanno fatto un'ottima gara contro l'Inter, però quando si fanno questi tipi di partite, dove si riesce a dimostrare di star meglio anche fisicamente rispetto all'avversario, bisogna poi chiuderle, se non riesci poi si soffre fino all'ultimo. Stessa cosa per la salvezza, si rischia di rimaner col fiato sospeso fino all'ultima giornata".