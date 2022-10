L’ex portiere Luca Marchegiani analizza il momento dell’Inter ai microfoni di ‘Sky Calcio Show’: “Calhanoglu sta giocando molto bene, soprattutto ha dimostrato di poterlo fare bene contro qualunque avversario, sia contro squadre che non si chiudono come il Barcellona, quando ha dovuto attaccare tanto, ha combinato bene le due fasi. Non lo conosco personalmente ma penso che sia un ragazzo intelligente, quando ha capito che la squadra aveva bisogno si è messo a disposizione. Sicuramente ha caratteristiche fisiche diverse rispetto a Brozovic che è più dinamico, ma usa la testa. Secondo me quando rientra il croato lui comunque giocherà”.

Su Onana: “Credo che più che un upgrade tecnico, questa scelta sia servita a Inzaghi per prendere non dico autorevolezza, che forse è esagerato. Prima sembrava una non scelta l’alternanza dei portieri, aver scelto Onana è stato importante per dare l’idea di aver preso una scelta definitiva. Poi secondo me il camerunese non è tanto più forte di Handanovic”.