La lotta scudetto è affare per tre squadre, secondo Rolando Maran, che in esclusiva per Tuttomercatoweb.com ha indicato quelle che a suo giudizio sono le candidate più accreditate per vincere il campionato: "Il Napoli insieme all’Inter e alla Roma è tra le favorite. Gli azzurri sono i campioni in carica e hanno un tecnico (Conte, ndr) che sa come si vince", le parole dell'ex tecnico del Brescia.