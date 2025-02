All'indomani del brutto martedì europeo per le italiane (Milan e Atalanta), uscite entrambe ai play off di Champions, l'ex allenatore Andrea Mandorlini è stato ospite di TMW Radio dove oltre al focus su quanto accaduto nei campi di UCL torna anche sul derby d'Italia, perso dall'Inter la scorsa domenica in casa della Juventus.

Frenata dell'Inter come va interpretata?

"Il primo tempo doveva essere 2 a 0 almeno. Vedo tante volte delle esagerazioni però, questo entusiasmo e sviluppo del gioco ti porta a strafare. Non c'era partita nel primo tempo, era imbarazzante, invece è finita con un ko ed è così. I correttivi vanno portati. Vedo troppe cose confuse".