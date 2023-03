Presente ad un evento di padel benefico a Santa Severa, in provincia di Roma, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sulla questione degli oriundi in Nazionale: "Se noi i giocatori li trovassimo in Italia saremmo più felici, ma come a noi sono stati portati via giocatori che avevano fatto tutte le giovanili... Purtroppo è così in questo momento: tra le prime sette di Serie A solo la Lazio ha un centravanti italiano, ovvero Ciro Immobile. Poi ognuno può dire quello che vuole, ma per quel che mi riguarda lascia il tempo che trova.