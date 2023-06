Roberto Mancini detta la via per i rapporti tra Nazionale maggiore e U21: “Deve essere più vicina alla nazionale maggiore, questo è molto importante. Soprattutto ora che abbiamo bisogno di ragazzi da inserire per il futuro”, ha detto il ct azzurro a margine della presentazione della nuova campagna promozionale della Regione Marche all’Enit di Roma, come ripreso dalla Gazzetta dello Sport, specificando: "Abbiamo anche ceduto dei giocatori all’U21 perché per noi è importante andare alle Olimpiadi. La speranza intanto è quella di passare il girone così da aumentare le chance di essere a Parigi che è un obiettivo assolutamente da centrare”.