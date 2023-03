Romelu Lukaku ha messo a segno tre gol, ma la palma di miglior giocatore dell'incontro tra Svezia e Belgio non è andata all'attaccante dell'Inter ma a colui che ha propiziato due dei suoi tre gol, ovvero Dodi Lukebakio, che nel dopo partita si esprime così: "La cosa più importante è che abbiamo vinto.

Volevamo partire bene e ci siamo riusciti. Il fatto di aver potuto fare assist due volte è fantastico. Ho giocato molto bene oggi. Ho avuto la fiducia del mister e ho fatto quello che potevo. Cerco di fare progressi ogni anno. Voglio mettermi ancora di più sotto i riflettori ed è per questo che non vedo l'ora che arrivino le prossime partite. È un peccato che non mi sia stato permesso di andare ai Mondiali, ma ormai mi sono rassegnato”.