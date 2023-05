"Bella vittoria da parte nostra, sono veramente contento per la squadra. Siamo in ottima condizione, dobbiamo continuare così, con questa fame". Parola di big Romelu Lukaku, anche oggi in gol. Il belga, autore della seconda rete dei nerazzurri esprime il suo orgoglio ai microfoni di Inter TV dopo questo bel risultato ottenuto all'Olimpico contro la Roma.

Avete sempre letto bene i momenti della gara, ben gestita e in controllo.

"Si, si. Abbiamo fatto una partita con grande maturità, abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Dimostra la nostra qualità. Dobbiamo continuare così".

Si sacrificano tutti nel nome del gruppo. È la cosa più importante?

"Si. Penso che siamo migliorati sotto questo aspetto, facciamo tanti gol e non ne prendiamo molti. Tanti giocatori possono fare la differenza e questo è importante".