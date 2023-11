Francesco Bagnaia è a un passo dal diventare campione del mondo della Moto GP per il secondo anno di fila. Il pilota della Ducati, che ha un vantaggio di 21 punti in classifica sul primo inseguitore Jorge Martin, potrebbe chiudere i giochi già sabato con la sprint race altrimenti dovrà aspettare domenica, nel giorno in cui la sua Juve scenderà in campo contro l'Inter: "Io ho le dita incrociate per Valencia e per la sfida con l'Inter", la sua battuta a Sky Sport.