"Quando sei così lontano dalla vetta sai che non puoi farcela più". Chiude così il discorso scudetto Nicola Legrottaglie che a Sportitalia risponde a proposito della situazione dell'Inter di Simone Inzaghi: "Ti concentri su altri obiettivi, ovvero la coppa, e speri nel miracolo che siano gli avversari a farti rientrare in gioco. L'obettivo è andare avanti partita dopo partita, giocando ogni match come se fosse una finale. Sulla gestione della rosa Inzaghi ha avuto qualche difficoltà. Come allenatore ha vinto qualcosa, ma da lì a creare un'identità che possa vincere e convicere ce ne passa.