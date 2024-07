La Lega Serie A ha convocato un’assemblea per venerdì 19 luglio, nella quale si discuterà, alle ore 11:30 in seconda convocazione, tra le altre cose anche della gestione dei contratti legati ai diritti tv nazionali. Ecco di seguito la nota ufficiale: “Il prossimo 19 luglio alle ore 11.30 in seconda convocazione è prevista un’assemblea della Lega di serie A. All’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, il bilancio preventivo 2024-2025; Diritti AV nazionali: gestione contratti; Diritti AV nazionali stagioni 2024-2025 e ss: esito offerte competizioni Primavera; Diritti AV internazionali stagioni 2024-2025 e seguenti; Diritti AV 2024-2029: Licenze dati e licenze betting streaming”.