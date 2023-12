Ventotto gol nell'anno solare, 14 in questa sola Serie A, raggiunti grossi calibri della storia nerazzurra come Bobo Vieri e Diego Milito. Lautaro Martinez, autore del gol del definitivo 4-0 di questa sfida con l’Udinese parla ai microfoni di Sky Sport direttamente dal prato del Meazza per commentare l’esito di questo match dominato dall'Inter dopo il triplice fischio:

Sembra che vi stiate divertendo, hai anche tu l'impressione che questa sia una delle Inter più divertenti nelle quali hai giocato?

"Sì, perché lavoriamo tanto ogni giorno. Si vede la mano del mister, era importante rispondere alla Juve. Non è facile giocare sempre dopo ma dovevamo fare questo sorpasso, dobbiamo continuare così".

Riuscite sempre a non soffrire situazioni difficili, dove è cambiata l'Inter?

"Aggrediamo tanto gli avversari e recuperiamo tanti palloni nella loro metà campo. Questo ti porta a creare tante occasioni, nel primo tempo abbiamo messo tanta intensità".

Il passo avanti è arrivato a Istanbul?

"Sì, ma anche prima. Lavoriamo col mister da 3 anni, ogni anno cresciamo e meritiamo di stare su questa strada".

E' il miglior Lautaro di sempre?

"Sono orgoglioso dei numeri, do sempre una mano alla squadra e voglio continuare a farlo".

La firma arriva?

"Sono tranquillo, sto bene qui e penso al campo. Al resto ci pensano la mia famiglia e gli agenti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!