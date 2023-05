Parola anche a Lautaro Martinez che a Sportmediaset, dopo il 2-0 di ieri, carica i compagni lodandone al contempo il lavoro fatto nelle ultime uscite, di coppa ma anche di campionato: "Dobbiamo continuare così come stiamo facendo. In queste ultime partite abbiamo trovato risultati importanti anche in campionato quindi dobbiamo continuare i questa maniera continuando a lavorare come stiamo facendo in settimana, tutti insieme e uniti perché si tratta di questo. Se faremo così sarà più facile andare dove vogliamo andare".