Vittoria mertitata e voluta più di tutte? E quell'abbraccio con Arnautovic è sinonimo di forza di squadra? A rispondere è il capitano Lautaro Martinez

"Sì, sicuramente sì. Era una partita fondamentale, dovevamo cercare di ottenere un risultato positivo. Potevamo ottenere più gol, però l'importante era avere un vantaggio. Arnautovic è un giocatore d'esperienza che ha fatto una grande carriera e io da capitano, ma soprattutto da compagno di squadra devo tranquillizzarlo. Deve stare tranquillo, capita anche a me, ma poi tutti gli sforzi che fa anche in allenamento sono stati ripagati" ha detto il Toro a Sky Sport.

Ho la sensazione che giocare con te sia facile...

"Questo me lo dovete dire voi. Io cerco sempre di adattarmi, in partita spesso si cambia, come è successo oggi o come è successo negli anni che ho spesso cambiato compagno di reparto. Ma io imparo da tutti e cerco di dare una mano a tutti".

Perché hai sbagliato nel primo tempo quell'occasione?

"Volevo tirare di prima ma la palla era un po' lenta e mi è rimasta sul sinistro. Poi mi è venuto in mente il gol fatto col Verona e ho cercato di stoppare e tirare subito ma non ce l'ho fatta".

La prima cosa brutta di Lautaro quel gol mancato? È una cosa rara...

"Era un'occasione importante, peccato che ho sbagliato. Ma si va avanti e continuiamo. Quando si sbaglia gol ma si vince va sicuramente bene lo stesso".

Di testa oggi però potevi fare meglio...

"Si può sempre fare meglio (ride, ndr).