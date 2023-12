«Le emozioni dei momenti vissuti calpestando l'erba degli stadi, vibranti nel boato dei tifosi e nello spettacolo unico delle gradinate gremite per te, per te che sei lì nel mezzo, a sudare, cercando di dare il massimo, con quel magico numero 10 sulla schiena, sono sempre presenti. Fuochi perenni che non si estinguono, seppur lontani nel tempo. Le loro braci rimangono lì, racchiudono quello che siamo stati. E ci scaldano ancora il cuore».

Il numero 10 sulla maglia rappresenta da sempre, per il tifoso, l'estro, la fantasia, l'imprevedibilità del calciatore che la veste: l'estro della giocata, la fantasia nel trovare soluzioni ritenute impossibili, l'imprevedibilità del gesto fuori dall'ordinario, creando in chi assiste alla partita un'atmosfera di trepidante attesa. In una parola, il 10 concentra la magia che solo il calcio sa regalare, come dimostrato dai più grandi campioni che lo hanno indossato, da Valentino Mazzola a Diego Armando Maradona.

Nei dieci capitoli della sua autobiografia 'La mia vita da numero 10', in libreria dall'8 dicembre, Evaristo Beccalossi ci conduce direttamente sull'erba dei campi da gioco di un calcio che non c'è più ma che continua a vivere nel mito, raccontando come solo lui sa fare l'essenza di un ruolo unico, affascinante ed eterno. La sua storia, ricca di aneddoti ed episodi inediti, ci restituisce una vita di sfide, divertimento, traguardi e amicizie vissuta appieno, tra personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno caratterizzato un'epoca irripetibile. Forte poi della sua esperienza di opinionista televisivo, il Becca non manca di gettare uno sguardo sui tempi recenti, trasmesso con la simpatia e la verve che gli sportivi e gli appassionati hanno da tempo dimostrato di apprezzare.

'La mia vita da numero 10' porta anche la firma di Eleonora Rossi (Milano, 1996) giornalista, laureata in Comunicazione digitale, dipartimento di Scienze politiche e sociali presso l'Università degli studi di Pavia ed è edito da Diarkos.