Domani, Thiago Motta, alla guida del Bologna, farà ritorno a San Siro da avversario dell'Inter dopo essere stato una delle colonne della squadra che vinse un leggendario Triplete nel 2010. Ma ci sarà mai la possibilità di vedere l'italo-brasiliano sulla panchina nerazzurra? A precisa domanda di Calciomercato.it, il suo agente, Alessandro Canovi ha risposto così: "Sono costretto a ripetermi: il sogno è quello di stare in panchina, di lavorare tutti i giorni per dare il massimo, vivendo a 360 gradi la professione. Stiamo parlando di un allenatore che non parte mai battuto, di uno per cui è senza senso la parola predestinato.

Sta vivendo tutto quello che si è meritato. Vedremo al termine della sua carriera che bilancio ci sarà".