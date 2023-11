In vista di Juventus-Cagliari, su Tuttosport compare oggi un'intervista a Jeda, interrogato sulla lotta scudetto. "Parto dalla premessa per cui l’esclusione dalle Coppe non ritengo rappresenti un vantaggio - dice -. Scendere in campo in Champions League ti galvanizza e ti dà fiducia, se hai un organico adeguatamente attrezzato. L’assenza di impegni infrasettimanali, in più, ti conferisce una sorta di obbligo nei confronti del campionato".

"Credo che soprattutto Juve e Milan - continua Jeda - abbiano le carte in regola per mettere pressione fino in fondo all’Inter che, per qualità del gioco e per profondità dell’organico, rappresenta la vera favorita".