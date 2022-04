Al coro di critiche mediatich nei confronti di André Onana di queste ultime ore si è unito anche l'ex centrocampista dell'Ajax Theo Janseen, che dagli studi di ESPN sottolinea come il ritorno tra i pali del camerunese abbia tolto delle sicurezze ai Lancieri: "Da quando Onana è rientrato in porta, c'è stata una certa inquietudine nella squadra. Questo ha anche a che fare con i cambiamenti della difesa, ma Onana è troppo insicuro e in questo modo trasmette insicurezza anche agli altri. Poi, dopo quell'intervista, l'allenatore dovrebbe prenderlo e dirgli: 'Ora ti siedi con me in panchina, o direttamente in tribuna. Questo è quanto".