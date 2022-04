Dopo la'intervista di Byron Moreno di qualche giorno fa, arriva la risposta di Mark Iuliano che alla Gazzetta dello Sport non le manda a dire allo sciagurato arbitro di Corea del Sud-Italia del Mondiale 2002: "Lui dice di non aver sbagliato nulla? È una follia, le sue parole sono incommentabili. Ogni fischio era contro di noi. Ha commesso una serie di errori che non ci hanno permesso di andare avanti al Mondiale. Ogni azione, ogni contropiede: tutto era stoppato sul nascere".