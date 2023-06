Primo allenamento a Coverciano per l'Italia di Roberto Mancini per preparare la semifinale di Nations League in programma a Enschede, in Olanda, il 15 giugno contro la Spagna.

Tutti presenti i 23 convocati, compresi i cinque giocatori dell'Inter reduci dalla finale di Champions persa sabato con il Manchester City: Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella. Come da programma la sessione doveva essere aperta ai media ma in extremis è arrivato il dietrofront: solo 15' concessi a telecamere e taccuini. Il ct vuole sfruttare da subito il poco tempo a disposizione per le strategie tecnico-tattiche anti Spagna.