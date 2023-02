L'Italia femminile di calcio perde 2-1 contro l'Inghilterra nell'Arnold Clark Cup con una doppietta di Daly intervallata da una rete di Sofia Cantore. Complice anche l'infortunio del portiere Francesca Durante, nella comitiva chiamata dalla ct Bertolini c'è soltanto una giocatrice dell'Inter, Elisa Polli. L'attaccante non ha però disputato nemmeno un minuto della sfida alle britanniche ed è rimasta in panca per tutto l'incontro.