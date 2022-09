Archiviata anche la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, parla come di consueto ai microfoni di InterTV per analizzare a caldo la prestazione dei suoi nel match cntro il Viktoria Plzen: "I ragazzi sono stati bravi, abbiamo reso una partita semplice che non lo era. Dovevamo stare ordinati e concentrati. I ragazzi hanno saputo leggere i momenti della partita, abbiamo preso il possesso in mano: potevamo raddoppiare prima, poi gli ultimi 20’ sono stati in gestione".

Buona prestazione anche da parte della difesa.

"Abbiamo concesso poco e niente, l’avevo chiesto ai ragazzi. Adesso abbiamo l’ultimo sforzo domenica e cercheremo di fare una grande partita".