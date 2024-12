Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzzurro Simone Inzaghi analizza così il match vinto oggi in casa del Cagliari cominciando la disamina dalla svolta avuta dalla squadra dopo il 4-4 contro la Juventus: “Anche le mancate vittorie servono, penso al derby che abbiamo perso, da allora ne abbiamo vinte dieci e pareggiate due. Siamo felici ma sappiamo che possiamo fare ancora tanto. Da allenatore ottima prestazione contro una buona squadra che ha perso le ultime gare immeritatamente, è arrivata una bella vittoria e ora continuiamo così”.

In casa si sente cresciuto?

“Ho la fortuna di avere questi grandi calciatori, una grande società e dei grandi tifosi, per me è facile lavorare, mi sento stimato. Lasciamo alle spalle un 2024 entusiasmante dove abbiamo vinto la seconda stella che ci unirà per sempre, adesso però quello che conta il 2025 e una Supercoppa da giocare nel migliore dei modi”.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla Supercoppa di quest’anno?

“È un trofeo importante, l’abbiamo vinto negli ultimi tre anni consecutivamente e proveremo a rifarlo contro squadre molto attrezzate, cercheremo di prepararci al meglio nei cinque giorni che mancano”.

Il segreto della sua Inter?

“Il segreto sono i ragazzi, i giocatori che tra loro hanno una grandissima alchimia, sia chi gioca che chi non gioca, vanno tutti in un’unica direzione. Oggi ho visto i giocatori abbracciare Lautaro come se avessero segnato loro, penso che questo sia il segreto, tutti danno il meglio per la maglia”.

Questa Inter ha sempre margini di miglioramento?

“Sappiamo che dobbiamo continuare in questo modo, ci sono partite in cui si poteva fare meglio come contro il Como. Ci lasciamo alle spalle un 2024 incredibile, ma a gennaio ci aspetta un altro tour de force”.