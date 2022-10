Partita pirotecnica al Franchi dove l’Inter ha vinto all’ultimo respiro contro la Fiorentina. A Inter TV è il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a commentare il match terminato 4-3 per i nerazzurri: "Lautaro ha fatto una grande gara, è da agosto che sta giocando ad altissimi livelli, poi è normale che se segna come nelle ultime gare per noi è meglio. Sono entrati tutti con il piglio giusto e abbiamo vinto una partita molto importante”.

Cosa ha fatto sul gol di Mkhitaryan?

"Sul momento mi sono seduto perché è difficile, magari facevo 50 metri e poi ci veniva annullato il gol. Bravi i ragazzi a crederci e a vincere una partita molto importante".