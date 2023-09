In virtù del sinistro magico con cui ha garantito all'Inter una vittoria non semplice a Empoli, Federico Dimarco è diventato il settimo marcatore nerazzurro in cinque giornate di campionato. Una notizia confortante, se si vuole, nella stessa giornata in cui Simone Inzaghi ha capito che perderà per diverso tempo il quarto attaccante, Marko Arnautovic, infortunatosi ieri al Castellani.

L'Inter, spiega la Gazzetta dello Sport, "è in grado di segnare in cento modi diversi, forse anche centouno. Il dato complessivo da evidenziare è uno: 14 reti in cinque giornate, quasi tre gol a partita di media". Anche se ieri, Lautaro e compagni hanno peccato proprio nel non chiudere la partita. "Avremmo dovuto segnare la seconda rete", ha fatto notare Simone Inzaghi dopo l'1-0 del Castellani.