Turbo è una realtà milanese di respiro internazionale che condivide con il club nerazzurro l’inclusione come valore fondamentale e la volontà di apportare cambiamenti profondi al proprio settore, sempre con uno sguardo rivolto al futuro.

Dopo il successo della scorsa stagione sportiva, con oltre 600 talent invitati e numerosi contenuti social pubblicati sui canali ufficiali dell'Inter, la lounge Turbo si prepara ad aprire le porte per la nuova stagione sportiva, a partire dal big match contro il Bayern Monaco di stasera.

Con la nuova stagione ci saranno anche delle importanti novità strutturali legate alla lounge: le nuove poltrone premium per gli ospiti e più spazio per la creazione di contenuti social, sempre in collaborazione con Turbo Milano, che ne cura il design e il servizio beverage.

Il valore aggiunto è quello di avere un’atmosfera del lounge bar all’interno dello stadio, legata alla città meneghina e celebrare il rapporto tra la community di Milano e il Club nerazzurro; un luogo perfetto nato per offrire un mood più giovane e informale ai talent di musica, lifestyle e design.