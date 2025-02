Record negativo per il Milan di Coincecao. La squadra rossonera è la prima infatti a perdere una gara a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League contro il Feyenoord a partire dal Coleraine, il 2 ottobre 1974.

Nel post partita Leao è intervenuto ai microfoni di Prime Video per analizzare la sconfitta. "Non abbiamo messo la stessa aggressività loro, un po' meglio nel primo tempo ma non abbastanza. Anch'io ho avuto una possibilità dove potevo fare meglio, adesso abbiamo la seconda partita a San Siro davanti ai nostri tifosi. Loro stasera sono stati spinti anche da quello ma dobbiamo pensare a noi stessi - le sue parole -. Non è stata una buona partita, dobbiamo imparare dagli errori e vincere al ritorno".