Al termine dell'incontro di inizio stagione tra gli arbitri e gli allenatori di Serie A, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha tracciato il bilancio del meeting: "Si è trattato di un confronto aperto, in cui abbiamo anche voluto conoscere il parere degli allenatori, perché ci interessa sapere il loro punto di vista sulle varie tematiche analizzate. Noi infatti lavoriamo per il sistema calcio e siamo al servizio delle società. Il nostro deve quindi essere un servizio di alto livello, sia in campo sia in Sala VAR".

Durante l'incontro, Rocchi ha mostrato una serie di video relativi ai gravi falli di gioco, ai falli di mano e alla novità regolamentare prevista dalla Circolare 1 inerente l'ingresso in area durante un calcio di rigore. Infine sono state mostrate le statistiche relative alle prime tre giornate di Serie A, che indicano un tempo effettivo medio di poco superiore ai 54 minuti a partita.