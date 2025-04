Ospite speciale in casa Inter. Si è presentato nella sede di VIale della Liberazione il Colosso Douglas Maicon, straordinario protagonista in nerazzurro dal 2006 al 2012 con 248 presenze, 20 gol e 11 trofei, ha fatto visita al quartier generale interista. All'Inter HQ l'ex terzino brasiliano ha posato in Trophy Room con la maglia Maicon 13, oltre a rivivere alcuni momenti indimenticabili della sua avventura in nerazzurro: momenti che l'hanno portato, nel 2022, a entrare nella Hall of Fame del Club.

