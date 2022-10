L'Inter ha deciso di utilizzare la massima precauzione nel percorso di recupero di Romelu Lukaku, ai box per una distrazione ai flessori ormai da un mese e mezzo. Una scelta condivisibile, come sottolineato dal dottor Cristiano Fusi, medico dello sport e specialista in riabilitazione: "Non bisogna essere preoccupati, possiamo rassicurare i tifosi - le sue parole a Sportmediaset -. Con un giocatore con una muscolatura importante come la sua bisogna evitare di incorrere nelle recidive. Serve il tempo necessario per farlo rientrare al momento giusto, nelle giuste condizioni".