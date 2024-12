Una squadra un po' avanti con l'età, al punto da essere la rosa più 'anziana' dell'intera Champions League, e all'insegna di un caos organizzato in maniera quasi celestiale dal tecnico Simone Inzaghi. Così la ZDF, la tv di stato tedesca che quest'oggi trasmetterà in chiaro in Germania la sfida tra il Bayer Leverkusen e l'Inter, presenta i nerazzurri. "Gli analisti tattici di tutto il mondo sono stupiti dalle foto che mostrano una catena difensiva a tre perfettamente formata, ma composta da centrocampisti nominali. Difensori solidi come Francesco Acerbi, invece, si annidano nell'area di rigore avversaria durante il contropiede", mette in evidenza l'emittente.

Che poi parla così del tecnico di Piacenza: "Simone Inzaghi non è considerato il genio che controlla il caos, ma piuttosto il genio che crea il caos a suo piacimento e se ne sta in disparte, sorridendo discretamente, ogni volta che il piano funziona. Negli ultimi tempi è stato così molto spesso".