Il 2023 dell'Inter si aprirà a San Siro, dove mercoledì 4 gennaio alle 20.45 arriverà il Napoli per la prima gara dei nerazzurri dopo la pausa per il Mondiale. Il club informa che dalle ore 12.00 di martedì 25 ottobre è scattata la vendita libera, con i tagliandi acquistabili sul Inter.it e nei punti vendita autorizzati. Il settore ospiti, il terzo anello blu, è in vendita a 25 Euro sul sito Vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.