Dopo Mateo Retegui, ecco che iniziano a circolare voci di un altro oriundo pronto a sbarcare nella Nazionale del ct Roberto Mancini. L'emittente Tyc Sports riferisce che diversi emissari della federazione hanno visionato in più circostanze il centrocampista offensivo classe 2003 Franco Watson, in forze all'Instituto. La giovane pedina verrebbe inizialmente aggregata all'Under 21, prima di passare con i grandi dopo aver seguito una tabella fatta di step. E potrebbe giocare con l'Italia perché suo nonno è originario di Palermo.