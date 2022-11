Dopo aver concluso in bellezza il 2022 con l'Inter, anno solare che la squadra di Simone Inzaghi saluta con una vittoria di peso ai danni dell'Atalanta, i due argentini Inter-Nazionali, Joaquin Correa e Lautaro Martinez sono arrivati in Qatar. Inizia dunque ufficialmente l'avventura qatariota dei due attaccanti argentini che, arrivati qualche ora fa in aeroporto insieme ai connazionali Paulo Dybala e Nico González, si sono già aggregati al resto dei giocatori di Scaloni. A renderlo noto sono i colleghi di Tyc Sports che riferiscono: "Dall'aeroporto all'allenamento: Lautaro, Dybala, Nico González e Correa sono andati subito agli allenamenti. I giocatori della Nazionale argentina sono arrivati, hanno lasciato le valigie e sono andati dritti allo stadio dove si trovavano gli altri".