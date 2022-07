Sette uomini per soli tre posti: le scelte di Lionel Scaloni, ct della Nazionale argentina, in vista del Mondiale in Qatar vanno sempre più definendosi ma qualche dubbio rimane. Uno di questi, evidenzia TyC Sports, è relativo agli attaccanti: come si è visto anche nelle ultime uscite dell'Albiceleste, Paulo Dybala sta guadagnando posizioni rispetto ad Angel Correa, che inizialmente sembrava davanti nelle gerarchie dell'ex Lazio. L'orientamento di Scaloni è portare solo uno dei due calciatori: esiste una possibilità che alla fine vadano entrambi in Qatar, ma solo se il ct rinunciasse a un difensore.