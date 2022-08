Possibile sorpresa nell'undici titolare dell'Inter che Simone Inzaghi schiererà questa sera a San Siro contro la Cremonese: stando a Tuttosport, Joaquin Correa potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez per far coppia con Edin Dzeko in attacco. La decisione definitiva verrà presa nella riunione tecnica prevista tra poco, ma da quel che trapela il Tucu sembra avanti al Toro anche perché il tecnico piacentino ha intenzione di provare più soluzioni in vista del derby dove, come noto, mancherà Romelu Lukaku per infortunio.