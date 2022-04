Robin Gosens, assente ieri a Bologna per un risentimento muscolare accusato nei giorni scorsi, oggi ha svolto lavoro differenziato a tre giorni dalla gara di Udine, per la quale Arturo Vidal sta cercando di recuperare per mettersi nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi, che sarà orfano di Hakan Calhanoglu, squalificato. In forte dubbio, invece, la presenza alla Dacia Arena di Alessandro Bastoni, fermato da un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra; le condizioni di Samir Handanovic, l'altro nerazzurro acciaccato, saranno valutate tra venerdì e sabato: trattandosi di un problema di lieve entità, il capitano dovrebbe comunque recuperare per la sfida dell'ex. Lo riporta Sky Sport.