Tottenham fortissimo su Destiny Udogie. L'esterno mancino su cui anche l'Inter ha messo gli occhi è entrato prepotentemente nel mirino degli Spurs, secondo quanto riporta Sky. L'Udinese, che non vuole privarsene per questa nuova stagione, potrebbe essere accontentata: assegno da 25 milioni (bonus compresi) per il cartellino del classe 2002 e un altro anno a Udine per fare esperienza, prima del salto in Premier League. Negli ultimi giorni si erano fatti sentire con l'Udinese anche Inter, Manchester City e Brighton.