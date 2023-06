Il quotidiano La Repubblica dedica un approfondimento al boom degli abbonamenti per i club di Serie A, un sistema che garantisce uno status particolare ai tifosi che decidono di legarsi per un'annata intera al club del loro cuore con buona pace dei cosiddetti 'occasionali'. "Il caso che ha fatto più discutere è quello dell’Inter, che per la finale di Champions ha dato priorità agli abbonati non solo per la partita a Istanbul, ma anche per affollarsi davanti al maxi-schermo di San Siro. 'Non c’è criterio più democratico della fedeltà', spiegavano alla biglietteria del club nerazzurro. Ed effettivamente un criterio di selezione serve, in una stagione in cui il Meazza è stato riempito in media al 95,8 per cento: 72.641 tifosi su 75.817 seggiolini, con i pochi posti vuoti nel settore ospiti. Numeri simili per il Milan e la Roma, l’Atalanta e la Juventus", si legge.

Sottolinea Claudio Sottoriva, professore di Economia aziendale alla Cattolica di Milano, esperto in bilanci di società di calcio: "Tanti abbonati garantiscono ai club entrate prevedibili, per fare fronte ai costi fissi. E aumentare i benefit per i tesserati crea una percezione di valore: solo chi ha la tessera è un vero tifoso". Sempre l’Inter offre in abbonamento anche il terzo anello rosso, la tribuna più lontana dal campo, e il terzo verde, in curva, costa 215 euro per 19 partite: "Preservare la componente popolare degli stadi, oltre a un valore sociale, ha poi un senso economico uno stadio partecipe e chiassoso è più appetibile per le immagini tv di un teatro occupato da turisti e distratti ospiti degli sponsor", aggiunge Sottoriva. Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei consumi allo Iulm di Milano e direttore del master in Comunicazione dello Sport, aggiunge un altro aspetto: "I club hanno creato domanda puntando sul bias della scarsità, alla base delle tecniche della persuasione. Poi c’è il conformismo: se vedo il ristorante pieno, mi convinco che si mangi bene".