Continua a far parlare in Francia l'esclusione di Milan Skriniar dai convocati del Psg per la sfida contro il Montpellier. Luis Enrique sembra deciso a non puntare più sull'ex Inter, chiamato ora a trovare una nuova sistemazione in questi ultimi giorni di mercato.

Secondo quanto riportato da Le Parisien sulle sue tracce ci sono Juventus e Bayern Monaco. I due club stanno valutando l'ipotesi che porta al capitano della Slovacchia.